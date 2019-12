Caro Direttore

incolpare le case vacanze dello svuotamento del cuore delle nostre città è fuori luogo : le zone centrali sono state rovinate da politiche urbanistiche sciagurate spesso studiate per rendere appetibili i complessi residenziali fuori dalle mura e i grandi centri commerciali . Così i centri storici sono diventati quasi inaccessibili, zeppi di telecamere e privi di parcheggi anche per chi ci abita. Per migliorare la situazione e invertire la tendenza allo spopolamento non servono di certo le rumorose movide notturne né incolpare chi affitta ai turisti.

Luca Alfonsi

Cortina d'Ampezzo



Caro lettore,

lei ha ragione i centri storici sono stati vittima di scelte urbanistiche prive di visione e di prospettiva. Si è sottovalutata troppo spesso la loro importanza come luoghi vitali, come centri abitati e non solo come polo di attrazione per turisti più o meno occasionali. È mancata in troppi casi una politica finalizzata ad aiutare le persone a vivere, e non solo a sopravvivere, nei centri storici. Ci si è molto preoccupati, giustamente, della tutela del patrimonio storico-urbanistico e molto poco di chi questi luoghi così ricchi di storia li doveva abitare e far vivere quotidianamente. Detto ciò è anche giusto interrogarsi se i residenti dei centri storici, almeno alcuni, non abbiano anche loro qualche responsabilità. Penso per esempio al tema dell'opposizione alle isole pedonali o a quello degli affitti. Oggi lo spopolamento di tanti centri storici è anche dovuto al rialzo continuo dei canoni sua commerciali sia abitativi. Un aumenti di costi a cui ormai raramente, pensiamo al caso di Venezia ma non solo, corrisponde un miglioramento dell'offerta commerciale o residenziale, ma quasi sempre il suo contrario. Naturalmente è comprensibile che chi ritiene di poter ottenere un guadagno maggiore da una sua proprietà, alzi il prezzo. Sono le regole del mercato. Basta poi non lamentarsi se scompaiono i negozi di vicinato, se la qualità dell'offerta commerciale si abbassa, se la gente decide di andare a vivere altrove e se un certo turismo di qualità preferisce altre destinazioni o riduce la durata della sua permanenza. Ciascuno di noi è sempre responsabile, in una certa misura, del proprio destino e anche di quello del luogo in cui vive. Non dimentichiamolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA