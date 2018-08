CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,in una intervista dei giorni scorsi, in cui fra l'altro si dichiara convinto che l'Italia subirà a fine agosto un attacco speculativo dei Fondi di Investimento internazionali, Giarcarlo Giorgetti, uomo di fiducia di Salvini nel governo, avrebbe affermato: «Se arriva il temporale, apriremo l'ombrello. L'Italia e un grande Paese e ha le risorse per reggere, anche grazie al suo grande risparmio privato...». Non so se il Sottosegretario se ne sia reso conto, ma parole del genere possono suonare piuttosto sinistre alle orecchie...