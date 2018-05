CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,in un recente passato ho accusato il Suo giornale di schierarsi con stampa di regime compatta contro il cambiamento: devo riconoscere viceversa che in queste due settimane in cui Lega e 5 Stelle hanno tentato appunto di avviare questo cambiamento Il Gazzettino ha tenuto una linea neutrale. Per questo motivo desidero una Sua autorevole opinione su alcune considerazioni. Parlare di impeachment nei confronti di Mattarella mi sembra esagerato: se, come sembra, rifiutare la nomina di un ministro rientra nelle sue prerogative, l'idea...