Caro Direttore,in un Paese normale la recente crisi di Governo avrebbe certamente determinato il ricorso alle urne: la parola sarebbe passata doverosamente al popolo sovrano. L'Italia però non è un Paese normale come ben sanno sia gli italiani che gli stranieri e come dimostra il tweet del Presidente Trump in favore del professor Conte che rappresenta una chiara interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano.Ritengo quindi opportuna e legittima la scelta del Quirinale di far nascere un nuovo Governo vista la situazione del Paese e la...