Caro Direttore,in rete, dopo averlo visto in Tv, ho trovato la lista che il sig. Di Maio ci ha propinato con i suoi Fatto!. Vorrei chiederle cosa ne pensa lei di questa iniziativa che, fra l'altro, non è ancora passata alle camere del Parlamento. In più io non ho memoria che in campagna elettorale oltre ad aver promesso reddito di cittadinanza, pensioni più alte, sbloco della legge Fornero ecc... non ci abbia informato che avrebbe riattivato il blocco dell'indicizzazione delle pensioni sopra i 1520 euro lordi (!) a delle persone che già...