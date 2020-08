Caro direttore,

in questi ultimi tempi, anche per effetto del corona virus, si fa un gran parlare dei giovani, del loro futuro, che cosa lasciamo loro per quanto riguarda l'ambiente, il lavoro, il debito pubblico ecc.ecc. Leggiamo anche che i contagi del corona avvengono in particolare in occasione delle così dette movide feste varie, raduni in cui i giovani sono protagonisti. Sembra quasi che ciò che avviene dipenda tutto da altri, giovani esclusi. Quando parliamo di giovani intendiamo dai 15 ai 25 anni, una fetta della società non proprio irrilevante.

Mi domando se non sia il caso di considerare che anche i così detti giovani hanno delle responsabilità in merito a ciò che accade nel presente ma anche nell'immediato futuro. Non sono solo votati al divertimento, hanno anche delle responsabilità per ciò che fanno o non fanno. Giusto divertirsi, ma si può anche lavorare e contemporaneamente studiare e dedicarsi alla cosa pubblica in modo che non sia solo appannaggio dei meno giovani. In poche parole, ragazzi, datevi da fare, anche se, come diceva Carosone, i soldi pe' Camel ve li da a borsetta di mammà Che ne pensa Direttore?

Giancarlo Locatelli



Caro lettore,

i giovani, esattamente e forse ancor più degli anziani, non sono una categoria omogenea, sono uomini e donne ciascuno con le loro peculiarità, con la loro cultura e la loro educazione. Riesce difficile accumunare tutti in un unico giudizio. Positivo o negativo che sia. Oggi si tende a colpevolizzare i ragazzi per comportamenti poco consapevoli sul piano sanitario. Si punta il dito in particolare contro la così detta movida. E non ci sono dubbi sul fatto che in parecchi casi sia stata evidente lirresponsabilità e la scarsa consapevolezza da parte di tanti ragazzi. Ma vorrei far notare che non sono dei ventenni ad aver voluto la riapertura delle discoteche. Se erano davvero un pericolo, perché allora non tenerle subito chiuse? Non sono ragazzi coloro che si sono precipitati a riaprire i loro locali senza preoccuparsi di far rispettare le regole di sicurezza. Non sono solo diciottenni coloro che durante le vacanze hanno finto che il problema Covid non esistesse più. Ai ragazzi va certamente insegnato il senso di responsabilità. Verso se stessi (non ci saranno sempre i genitori a fare da paravento anche economico); verso la vita (ad un certo punto si finisce di essere giovani spesso senza accorgersene); verso la comunità in cui si vive ( non è sempre colpa degli altri e ogni età impone scelte).

Ma è sbagliato generalizzare e trasferire su tutti le colpe e gli errori di alcuni. Ed è sbagliato scaricate sui ragazzi colpe che spesso non sono solo loro.

