Caro direttore,

in questi giorni, oltre a seguire le campagne elettorali dell'Emilia Romagna e della Calabria, una parte dell'opinione pubblica si è preoccupata sull'intitolazione di una strada a Verona a Giorgio Almirante, che non è stato mai un dittatore, anzi ha salvato una famiglia ebrea dallo sterminio nazista. Invece passa inosservata da anni che in Italia, abbiamo vie intitolate a Lenin e Stalin. Perché non finiamo di dare spazio a queste faziosità di parte di alcuni personaggi che si credono colti, ma rimarranno ignoranti e aggrappati a delle ideologie desuete e superate, che a parole si considerano ancora comunisti, ma li metterei alla prova a viverlo il vero comunismo come lo è stato e lo è in alcuni paesi , compreso la Cina e la Nord Corea. Che provino andare a professare la loro faziosità in quei luoghi, dove penso avrebbero vita molto breve. Che si dedichino strade ad Almirante, che soldi non è ha rubato, anzi voleva cose positive per il nostro paese; come le voleva anche Berlinguer, l'ultimo vero leader della sinistra. Oramai non si pensa più al bene comune e si perde tempo solo a demonizzare l'avversario politico.

Francesco Pingitore

Belluno



Caro lettore,

mi chiedo se sia davvero opportuno e necessario intitolare le vie delle nostre città a leader di partito. Non lo dico per mancanza di rispetto nei confronti di chi ha dedicato la propria vita ad una causa, tantomeno per vellicare pulsioni anti-casta. Ma perché nella maggior parte dei casi si tratta di scelte divisive. Purtroppo, per la nostra storia e anche per la nostra indole, non abbiamo una memoria comune e condivisa e non siamo ancora riusciti ad accettare l'idea che chi la pensa o la pensava diversamente da noi non sia un avversario, bensì un nemico. Cioè qualcuno di irrimediabilmente negativo, da cancellare. Figuriamoci quindi come reagiamo all'idea che possano dedicargli una via o una piazza. Al massimo possiamo accettarlo se, in cambio, ne assegnano una anche a un esponente della nostra parte politica: una a te, una a me e, per non sbagliare, un vicoletto anche a tutti gli altri. Così abbiamo lottizzato anche la topografia. Penso che forse abbiamo cose più importanti di cui parlare o su cui dividerci. Lasciamo la politica almeno fuori dalle strade. In fondo ci sono tanti italiani che meritano di essere ricordati. Pensiamo a loro.

