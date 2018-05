CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,in queste ultime settimane - politicamente parlando - abbiamo fatto ridere mezzo mondo. Pazienza. Considerando che negli ultimi settantanni, nella amata Italia, si sono susseguiti oltre sessanta Governi. Pertanto: uno in più o uno in meno non ci cambiano la vita, in quanto già vaccinati; soprattutto l'Azienda Italia, che nonostante tutto, è sempre l'ottava potenza economica mondiale. Allora per quale motivo c'è tutto sto-casino in Piazza Affari, intorno allo spread Btp/Bund tedeschi. Probabilmente si tratta solo di...