Caro Direttore,in queste ultime settimane l'informazione sia sulla carta stampata che nei notiziari televisivi è stata monopolizzata dalle notizie di politica interna: la crisi di Governo. Per quanto riguarda la TV ho osservato come i dibattiti fra i vari leader politici, o presunti tali, siano sempre più basati non su ragionamenti articolati ma su slogan, su frasi stereotipate che di volta in volta vengono estratte da una valigetta che i vari personaggi politici portano con se, una sorta di kit di sopravvivenza per sopperire alla mancanza...