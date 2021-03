Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,il viaggio di Matteo Renzi in Bahrain per assistere al primo Gran Premio di Formula 1 della stagione è certamente legittimo a maggior ragione se non è costato nulla ai contribuenti italiani. Altrettanto legittimo è però valutare l'opportunità di un simile viaggio mentre il Paese è costretto a subire le restrizioni imposte dal contenimento della Pandemia. Legittimo è chiedersi quale sia la sensibilità di un leader...