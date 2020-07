Caro Direttore,

il recente vertice sul Recovery Fund e sul Bilancio Ue 2021-2027 è un passo avanti verso una Europa nuova e diversa. C'è voluto il Covid 19 per far capire ai leader del Vecchio Continente che oramai un unico destino ci accomuna e che solo nell'unione, nella collaborazione e nella solidarietà l'Europa potrà svolgere il suo ruolo storico di maestra di civiltà, cultura e accoglienza. Andare da soli non serve e apre le porte a derive autoritarie. Penso che l'Italia grazie all'impegno di Francia e Germania abbia ottenuto un ottimo risultato sia sotto il profilo economico che dal punto di vista del rispetto della governance comunitaria.

Ora non ci sono più scuse. I soldi ci sono. Sapremo spenderli per ricostruire il Paese? Il progetto che il Presidente del Consiglio ha indicato è ambizioso, digitalizzazione, opere pubbliche, istruzione, ma i progetti camminano con le gambe degli uomini. Abbiamo oggi in Italia uomini in grado di adempiere al compito storico che li aspetta?

Maurizio Conti

Portogruaro (Ve)



Caro lettore,

prima ancora degli uomini, che sono importanti, servirebbe una maggioranza politica solida e determinata. Il vertice europeo, pur tra molti contrasti e segnali che preoccupano sul futuro stesso dell'Unione, si è concluso con un risultato non disprezzabile per l'Italia. Date le premesse poteva andare peggio. I soldi, anche se sopratutto sotto forma di prestiti, arriveranno. Si tratta di capire quando. Ma si tratta anche e soprattutto di vedere come verranno utilizzati. Gli obiettivi indicati da Conte sono talmente generici che non fanno quasi testo. C'è forse qualcuno che è contrario alla digitalizzazione del Paese? O al suo sviluppo? O a costruire una scuola migliore dell'attuale? Il problema è come si raggiungono questi obiettivi. Finora, anche nella definizione delle recenti misure anti-crisi, la maggioranza ha mostrato vistose e laceranti divisioni al proprio interno. Si ripeterà lo stesso film anche sull'utilizzo dei miliardi in arrivò dall'Europa? Staremo a vedere. Ma alcuni segnali non lasciano ben sperare. Le distanze tra alcuni partner della maggioranza restano, su alcuni temi, siderali. Anche per questo la politica del rinvio è datato uno dei tratti distintivi del cammino del governo Conte. A ciò non ha certamente contribuito il precario stato di salute di M5s, ormai lontanissimo dalla forza elettorale delle ultime elezioni e dilaniato da contrasti personali, che ne fanno un partito ormai privo di una chiara identità e leadership. Fermiamoci qua. Non senza aver aggiunto che a questi evidenti limiti della maggioranza, finora l'opposizione non è riuscita a contrapporre una proposta di governo, nei programmi e negli uomini, riconoscibile e all'altezza dei tempi difficili che abbiamo di fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA