Caro Direttoreil recente provvedimento che abolisce note sul diario e sospensioni alle elementari, non è che l'ultimo tassello di una politica mirata da un lato a lisciare il pelo a genitori sempre più inclini al perdonismo verso ogni trasgressione dei propri pargoli, e dall'altro a disarmare in via definitiva i docenti contro ogni gesto di scorrettezza relazionale, comportamenti teppistici, abitudini consolidate di lassismo e maleducazione. Credo sia opportuno riprendere il concetto che disciplina non è sinonimo di repressione, e...