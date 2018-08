CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,il razzismo è certamente una brutta piaga e tutti noi dobbiamo fare in modo di non alimentare un clima di per sé già fin troppo caldo. Però mi permetta di sottolineare come la sinistra buonista non perda occasione di mancare di coerenza.Prendiamo il caso degli episodi che si verificano sui bus:se un immigrato non paga il biglietto e aggredisce il controllore tutto è ok: povero, scappa dalla guerra, bisogna capirlo. Ma se una persona di colore subisce violenza allora apriti cielo. Ed è la stessa sinistra che non vuole i...