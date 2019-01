CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,il Presidente Juncker ha recentemente dichiarato che l'austerità probabilmente è stato un errore. Il Presidente Bce Mario Draghi ha detto che la crisi economica è durata e forse durerà più del previsto. La Premier Teresa May è stata bocciata sulla Brexit. La verità è che in questo contesto storico nessuno sa come evolveranno le cose e come al solito l'umanità procede per prove ed errori. E mentre si sbaglia e poi si corregge, si ri-sbaglia e poi si corregge di nuovo speriamo che non arrivi l'errore fatale che non si...