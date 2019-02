CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,il presidente della Repubblica, oltre ad essere il garante della Costituzione, non dovrebbe anche difendere l'onorabilità, l'immagine e il prestigio della sua e nostra Patria? E allora perché permette e accetta che personaggi stranieri continuino a sbeffeggiare e umiliare i nostri legittimi rappresentanti e con essi il Paese tutto? Grande disprezzo sento e nutro per quei pseudo italiani che, ogni qualvolta l'Italia viene denigrata, si pongono a sostegno di coloro che ci insultano; vergogna nazionale di squallidi individui non...