Caro direttore,il populismo, secondo Ilvo Diamanti e Marc Lazar, è caratterizzato dalla proposta di soluzioni (apparentemente) facili a problemi complessi. Temo che quello dell'immigrazione sia molto complesso.Aldo MaricondaVenezia Caro lettore, l'immigrazione, o meglio, la gestione dei flussi migratori è un problema non complesso, ma estremamente complesso. Le varianti che ne determinano le dinamiche sono numerosissime: economiche, sociali, belliche, religiose e anche ambientali. Non solo: non è un'emergenza, cioè un fenomeno localizzato...