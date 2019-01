CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,il pagamento per entrare a Venezia stabilito da qualche giorno lo trovo parte di un piano di speculazione in atto che lede la libera circolazione delle genti senza portare nulla di utile alla città. Credere di risolvere il problema dei troppi turisti che arrivano applicando una tassa per persona che arriva, promuovendo contemporaneamente la costruzione di migliaia di nuovi posti letto a basso prezzo e non risolvere il problema delle grandi navi che transitano per il Bacino di San Marco, offende i veneziani e l' umanità intera....