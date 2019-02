CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,il governo esulta e brinda per avere elargito un lauto sussidio a chi non ha un lavoro e vive in serie difficoltà. Ben tre milioni di cittadini sembra averne diritto. Mi chiedo allora perché mio nipote poco più che ventenne lavora con i turni serali e arriva a prendere come dipendente il 30 per cento in meno del sussidio. Ritengo questo una vera offesa a chi lavora, si impegna e fa sacrifici per avere un lavoro fisso, mentre a causa di governanti nulla facenti noi cittadini dobbiamo farsi carico oltre che del nostro difficile...