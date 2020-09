Caro direttore,

il DCMP del 25 marzo ha previsto, oltre alle norme igieniche di sanificazione e disinfezione delle mani e parti in contatto, anche l'uso di protezione delle vie respiratorie con la mascherina. Confesso che non vedo ulteriore necessità delle mascherine che continuiamo a colpire maggiormente gli anziani perché ora anche i giovani si ammalano, vengono contagiati. Mancano i bambini esenti, dai 6 anni in giù e poi... si scoprirà che sono a rischio pure quelli. Passano i giorni e i mesi ma la situazione pandemica del Covid 19 non si risolve più. Se prima le mascherine potevano essere come un banco di prova e di probabile prevenzione, constatando ora il numero costante dei colpiti da Coronavirus, sembrano inefficaci. Solo necessaria nell'ambiente ospedaliero o ambulatoriale a causa dei contatti ravvicinati con i pazienti. Ci sono tanti pareri a riguardo di questa pandemia e anche contraddizioni. Questi creano confusione e panico nella gente comune. Ma qualche virologo asserisce che l'uso prolungato della mascherina può recare danno alle persone sane perché essa può provocare l'ipercapnia. Si avverte subito il disagio, la fatica di respirare coprendo naso e bocca e la causa non è la stoffa più o meno sottile, bensì la inspirazione della nostra stessa anidride carbonica che abbiamo espirato.

Giacomo Mella



Caro lettore,

se lei non vede e non sente più la necessità di indossare la mascherina non so proprio cosa farci. Ormai siamo un popolo di virologi e scienziati: ognuno ha la propria ricetta per combattere il virus, qualcuno ne nega addirittura l'esistenza. E sul web si legge tutto e il suo contrario. Credo che la cosa migliore sia di attenersi alle norme che vengono fissate dalle autorità sanitarie: il sacrificio e il disagio di indossare la mascherina nei luoghi chiusi o dove c'è assembramento, peraltro, non mi pare così insopportabile e intollerabile. Inoltre, con buona pace di tanti improvvisati esperti del web, numerosi, recenti studi dimostrano che la mascherina è effettivamente utile per bloccare le particelle virali espulse dalla bocca o dal naso responsabili della trasmissione del Covid. Persino i soloni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dovuto riconoscerlo. Non solo: studi osservazionali comparativi suggeriscono che le mascherine possono avere benefici, seppure modesti, anche per chi la indossa. Non sono un medico né uno scienziato. Ma penso che sia inutile correre rischi inutili. Per se è per gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA