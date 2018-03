CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, i selfie dei neo eletti pubblicati sui social e in molti quotidiani specialmente quelli a diffusione locale, sono quantomeno sconvenienti e segno si scarso rispetto verso gli elettori. Camera e Senato non sono palcoscenici, non sono luoghi di esibizione e tanto meno dei parchi divertimento. Deputati e Senatori sono già ben pagati e ricompensati per l'impegno e responsabilità che dovrebbero assumere, e quei selfie non esprimono affatto emozione bensì godimento e compiacimento ... alla faccia dei cittadini elettori. Luigi...