Caro Direttore,ho seguito in questi giorni l'ultima vicenda che ha coinvolto il senatore Matteo Renzi relativamente alla Fondazione Open e all'acquisto di una casa. Quello che mi ha colpito è stato il valore di acquisto dell'immobile che si aggira intorno al milione di euro. Tralascio l'aspetto di come il senatore ha raccolto il denaro per l'acquisto ma mi chiedo se un leader di sinistra, già segretario del Partito Democratico, possa essere proprietario di una casa di tale valore e poi scendere in piazza accanto a operai, impiegati e...