Caro direttore,

ho molto apprezzato la vostra iniziativa a favore dell'Azienda ospedaliera di Padova, un'eccellenza con i suoi uomini e le sue strutture nella lotta al coronavirus. Spiace però constare che, ancora una volta, noi cittadini siamo chiamati a intervenire laddove lo Stato avrebbe dovuto agire ed essere più e meglio presente. Comunque farò la mia parte e grazie al Gazzettino.

Angelo Pianon

Treviso



Caro lettore,

innanzitutto grazie per quello che vorrà e potrà fare. In questi giorni in molti ci hanno ricordato che la sconfitta del coronavirus dipende innanzitutto da noi. Dai nostri comportamenti, dalle nostre scelte ma anche dalla nostra capacità di sentirci parte di una famiglia più vasta. C'è un Io individuale e un Io collettivo, ci sono le persone e ci sono le comunità di cui le persone fanno parte. E ci sono momenti in cui questi due mondi, per vincere una sfida devono, ciascuno per la propria parte, operare al massimo delle loro possibilità e delle loro capacità. La nostra sottoscrizione va proprio in questa direzione. Aiutare e sostenere una realtà come l'Azienda ospedaliera di Padova che, a livello regionale e non solo, è un avamposto di altissimo livello nella campagna contro il coronavirus. È la struttura che nel Veneto cura oggi il maggior numero di contagiati e ha il più elevato numero di malati in terapia intensiva. È, soprattutto, la struttura a cui fa capo la decisiva campagna per sottoporre ai tamponi tutte le persone che, come i medici e gli infermieri ma anche come i dipendenti delle strutture commerciali, sono maggiormente a rischio contagio o che registrano sintomi. In Veneto sono già stati effettuati oltre 40mila test: un numero assai elevato, ma moltissimi altri ne dovranno essere realizzati. È uno sforzo enorme, organizzativo ma anche economico che va compreso e sostenuto. Come va sostenuto, non solo a parole, l'impegno dei tanti operatori sanitari che in queste settimane si stanno prodigando per garantire cure e assistenze ai tanti malati. Sono, in questa terribile e particolarissima guerra, la nostra prima linea. Meritano il nostro elogio, il nostro ringraziamento, ma anche la nostra concreta solidarietà. La sottoscrizione de il Gazzettino ha proprio questo obiettivo: sostenere chi combatte per noi per sconfiggere questo nemico invisibile che si ha il nome di coronavirus. Grazie a tutti coloro che vorranno e potranno essere al nostro fianco e, soprattutto, al fianco dell'Azienda ospedaliera di Padova. Le modalità per partecipare alla nostra sottoscrizione le trovate nella prima pagina del giornale e all'interno a pagina... E ancora grazie a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA