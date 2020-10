Caro Direttore,

ho letto sul suo Giornale, una frase attribuita al play della Reyer: «Dobbiamo essere lucidi e cinici mettendo in campo la giusta cattiveria contro qualsiasi avversario, questo è l'atteggiamento giusto». Mi chiedo, perchè cinici e con cattiveria... che insegnamento per i nostri giovani che si affacciano all'attività sportiva? Chi affronta un'altra squadra deve farlo con tutta la competenza, allenamento, preparazione e determinazione, non essendo cinici e cattivi.

Lino Da Ronco



Caro lettore,

alle parole va data la giusta importanza, ma non bisogna avere paura delle parole. Molto dipende dalla situazione in cui vengono utilizzate e dalla loro finalità. Parole che in un contesto avrebbero un valore diverso, anche negativo, in un altro momento o in una specifica realtà possono avere invece un impatto e un'efficacia uniche. Certamente la cattiveria e il cinismo, ossia l'assenza di scrupoli pur di raggiungere un obiettivo, non appartengono ai valori positivi da trasmettere alle nuove generazioni. Dal punto di vista strettamente etimologico, ossia del significato di una parola, sarebbe più corretto parlare di determinazione e di efficacia, piuttosto che di cattiveria e cinismo. Ma ogni mondo ha un proprio linguaggio, un vero e proprio codice e ogni termine va sempre calato nel contesto in cui viene utilizzato, perché questo contribuisce, spesso in modo determinante, a definirne il reale significato. Mi pare evidente che il cestista della squadra veneziana, usando quelle due parole, non intendesse incitare se stesso e i propri compagni ad essere violenti o ad agire al di fuori delle regole pur di vincere. La cattiveria a cui si riferiva è quella agonistica, ossia quella particolare condizione per cui un atleta riesce a esprimere una prestazione sportiva così efficace e tenace da concedere poco o nulla all'avversario. Una condizione di questo tipo è il risultato non solo di una particolare e positiva preparazione fisica, ma anche di uno stato mentale che consente all'atleta di esprimere al massimo le sue qualità e di rispondere con elevata efficacia a stimoli interni ed esterni. Chiunque ha fatto sport ad un certo livello, sia di squadra sia individuale, sia di contatto sia senza contatto, sa che questo stato della mente e del corpo sono spesso fondamentali per raggiungere determinati risultati. E' una« cattiverai verso se stessi, più che verso gli altri. Ai nostri ragazzi che si affacciano all'attività sportiva va insegnato il rispetto delle regole, quelle scritte e anche quelle non scritte che attengono al rispetto degli altri. Va spiegato loro che nello sporto l' altro è un avversario da battere in base alle regole e non un nemico da eliminare costi quel che costi. Ma non vanno nascoste le difficoltà e i sacrifici che lo sport, come peraltro la vita, portano con sé. E non va sottaciuto che per affrontarli, talvolta, bisogna dar fondo a tutte le proprie risorse ed energie. L'uso di alcune parole, che in altri contesti sarebbero certamente sbagliate, serve proprio a questo.

