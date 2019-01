CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,ho letto ieri la notizia che un cittadino straniero è stato fermato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, e trovato senza abilitazione alla guida, senza assicurazione, senza proprietà dell'auto e con un coltello nell'abitacolo.Praticamente una bomba ad orologeria che si aggirava indisturbata per le nostre strade. Mi aspettavo di leggere alla fine dell'articolo di un suo immediato arresto, invece leggo di una multa esemplare (chissà se pagherà mai) e che è stato libero di tornare a casa a piedi. Spero almeno che la...