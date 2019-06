CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,ho letto ed attenzione il servizio, pubblicato sul Gazzettino, relativo all'importanza decrescente del fenomeno religioso nel Nord Est. Da credente, ovviamente me ne dispiace, ma credo occorra accettarlo serenamente, così come già ci avvertiva il mai dimenticato arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, in un noto discorso. Penso poi che, chi opera in politica ed ha anche una dimensione di fede, debba saper accogliere, con maggior vigore e consapevolezza, la sfida, ben più difficile di un tempo, di collaborare con altri, da...