Caro direttore,

ho letto con piacere la lettera di Riccardo Ventura dal titolo: Inps Tridico a Papua del giorno 10/06/2020. Sinceramente non spetta a me giudicare su chi se ne sta approfittando dei fondi stanziati per l'emergenza Coronavirus Virus, offendendo chi sta sputando sangue per salvare non solo la propria attività ma anche il futuro dei dipendenti. Vorrei solo dire che in questi giorni la nostra azienda sta cercando personale e più di uno ha rifiutato perché la proposta economica è inferiore alla cassa integrazione che sta percependo... Come dice il nostro attuale Governatore del Veneto Luca Zaia: «Ragionateci sopra...». Forse qualcuno è ancora il frutto di quel sistema sindacale che ha coltivato il lavoratore con i diritti senza educarlo ai doveri.

Emanuele Meneghetti

Mirano (Ve)



Caro lettore,

il presidente dell'Inps Tridico ha dichiarato che molte aziende sfruttano la cassa integrazione perché sono pigre e preferiscono quindi non riaprire per non correre rischi. Credo siano parole inopportune e sbagliate. Inopportune perché chi occupa un posto di grande responsabilità come la guida dell'Inps, non può dare voce a umori e sensazioni. Deve parlare con i fatti. Ha notizia di imprese che si comportano così? Faccia nomi e cognomi. Denunci. Non può lanciare accuse generiche solo per conquistare titoli sui giornali o, forse, per distrarre l'attenzione da altri problemi. Sbagliate perché, se anche fosse vero ciò che afferma il presidente dell'Inps, è altrettanto vero (e questi sono fatti non opinioni) che oltre la metà della cassa integrazione stanziata è stata anticipata ai propri dipendenti dalle aziende, che si sono fatte carico di garantire ai lavoratori quei sussidi che proprio l'Inps e altri enti non sono stati in grado di erogare con la necessaria tempestività. Quindi aprire conflitti tra Istituto di previdenza e sistema delle imprese in un momento come questo, è quantomeno improvvido. Per non dire altro. Quanto poi al tema più generale dei sussidi: è evidente che in questi mesi c'è stata la necessità di garantire un flusso di denaro costante a chi era rimasto senza lavoro. Era una priorità. Perché se si lascia senza soldi chi consuma si mette in crisi tutto il sistema, anche quello industriale-manifatturiero. Che senso ha infatti produrre se poi chi deve acquistare beni e servizi non ha i soldi per farlo? Ma i sussidi non possono essere che a tempo e chi li incassa deve essere soggetto a regole precise. Altrimenti si creano i sussidiati a vita: disinteressati a cercarsi un lavoro o pronti ad accettarlo solo alle loro condizioni. Esattamente come accade con il reddito di cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA