Caro direttore,Giornata della Memoria, 24 gennaio. Sappiamo di che si tratta, impossibile negarlo. Da qualche anno però, venendo a mancare man mano i Testimoni, si è cominciato l'orribile giochetto, amplificato dai social, di chiederci perché? e per cosa?. E per trastullarci meglio l'Olocausto l'abbiamo fatto divenire plurale, gli abbiamo affiancato altro e di più, quasi non lo ritenessimo più bastante in se stesso. Eppure la Giornata della Memoria è il Ricordo che lotta e vince contro l'Oblio. Il Ricordo di un Orrore immane, persino...