Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,fortunatamente viviamo in democrazia, e a nessun cittadino può essere impedito di cantare Bella Ciao quando vuole e dove vuole. Diverso è proporre con un progetto di legge che Bella Ciao diventi l'inno istituzionale del 25 aprile, da eseguire nelle cerimonie ufficiali subito dopo quello di Mameli. A parte che, secondo molti autorevoli ex partigiani fra cui il compianto Giorgio Bocca, Bella Ciao non fu mai un inno cantato...