Caro direttore,fino a non molte settimane fa sembrava che in Italia ci fosse una grande emergenza: la necessità di sciogliere i partiti di ispirazione neo-fascista o presunti tali. Abbiamo sentito appelli e seguito manifestazioni e dibattiti sul tema. Parlamento e governo, si diceva, devono subito occuparsene. Poi improvvisamente tutto tace. Di sciogliere Forza Nuova sembra non interessi più a nessuno. Fatte le elezioni amministrative la...