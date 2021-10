Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,finalmente riaprono le discoteche. Per gli anziani entro i quali mi annovero è arrivato il momento in cui finisce la segregazione che di fatto ha privato tante persone di relazioni sociali, svago e divertimento. Non vorrei però che lo stop per quasi due anni imposto dalla pandemia obbligasse i titolari di dancing sopravvissuti ad aumentare drasticamente le tariffe d'ingresso per compensare le perdite subite nel passato. Da...