Caro Direttore, Famiglia Cristiana , in copertina, ha citato il Vangelo con una frase Vade retro Salvini che Gesù avrebbe detto nel respingere le offerte di Satana. A parte che Gesù non parlava latino ma un dialetto aramaico, viene da domandarsi da dove arriva simile arroganza che di cristiano non ha nulla. Salvini in questo caso non è il signor Matteo Salvini, ma il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana. Deve rispondere per il suo operato alla Costituzione e non alla Chiesa che è giustamente la casa di tutti i cristiani, ma non...