Caro DirettoreEvviva la Rai. O no? Mi spiego. Ieri sera in Rai: L'applauso in piedi di Fabio Fazio: il gesto per osannare Carola Rackete. Dopo che la capitana della Sea Watch ha raccontato la manovra spericolata per portare in porto i migranti. Non ha importanza per il super pagato Fazio, se la suddetta capitana dai belli-cappelli ha speronato una motovedetta della nostra amatissima Guardia di Finanza con a bordo ben cinque agenti. Chiedo scusa, mi fermo qui. In quanto non sono in grado di concludere la presente con parole educate.Luciano...