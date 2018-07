CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, è bello che gli italiani siano sempre solidali con i più deboli e con chi soffre. E lo manifestano anche in maniera visibile per sensibilizzare la pubblica opinione. Si indossano magliette rosse nelle darsene in cui approdano i rifugiati. Sono certo che la medesima solidarietà verrà espressa anche nei confronti dei controllori e degli altri lavoratori che giornalmente sono minacciati, morsi, aggrediti, picchiati e sputacchiati dai fuorilegge violenti che pretendono di viaggiare su bus, tram e treni senza pagare il...