CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttoreè bastata una giornata di neve (non una settimana) per mandare in tilt la viabilità di Cortina, sia interna che quella di accesso da nord e sud.Anche se il cliente (l'ospite di Cortina in questo caso) ha sempre ragione, non posso che concordare con il Sindaco: è assurdo che i turisti si muovano senza gomme invernali e catene da neve ed è altrettanto assurdo che non siano stati fermati prima di arrivare in paese. È stata una nevicata ampiamente prevista nei tempi, nella durata e nei centimetri caduti, e chi ha creato disagi...