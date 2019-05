CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore, durante una seduta del processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, l'ex Presidente Gianni Zonin ha dichiarato che il Consiglio d'amministrazione non poteva sapere su quanto stava accadendo e che è molto dispiaciuto per le perdite che hanno subito gli azionisti. In pratica secondo Zonin le responsabilità sono di altri. Boh, forse di impiegati o imprese di pulizia delle filiali? Sono loro gli artefici delle baciate e di altre discutibili operazioni? Di cosa parliamo? Tengo solo a precisare che ogni operazione è...