Caro direttore,

due distinte signore, sulla sessantina, conversavano tra loro nel tragitto in vaporetto. Senza intenzione di curiosare, ho captata questa frase detta da una delle due: «...se dovessi subire una trasfusione, mi raccomanderei che non fosse il sangue di un negro». Son rimasto allibito: quali fibre profonde deve aver raggiunto quella cattiva scuola che si chiama razzismo per arrivare a tanto! Del resto, non è una novità: batti oggi, batti domani, batti per anni, sullo stesso tasto, porta a convincere molte persone e perfino masse intere, come la Storia ci ha tristemente insegnato. Si tratta, certo, in questo caso, di un episodio minore, simile, però, ad una favilla di neve che può diventare valanga. Serve una vaccinazione di massa: una profilassi non tanto contro la diffusione (è già diffuso questo virus!), quanto contro i suoi portatori (consapevoli ed inconsapevoli) e la sua malaugurata vittoria; un virus che come onda lunga riappare, di tanto in tanto, nelle società. Siano la cultura, lo studio, la scuola, le religioni non idolatriche e la buona politica in prima linea perché i focolai, già accesi, non generino un incendio: è una questione di civiltà. È già accaduto: spieghiamolo, specie ai giovani, con argomentata pacatezza.

Renato Omacini



Caro lettore,

siamo d'accordo: quella signora ha detto una bestialità. Figlia dell'ignoranza e del pregiudizio. Due mali antichi che neppure l'istruzione di massa è riuscita a debellare. Ma sforziamoci anche di dare il giusto peso alle cose. Due amiche che, su un mezzo pubblico, chiacchierano tra di loro e fanno un commento idiota e razzista, non sono necessariamente l'anticamera del fascismo. Nè la favilla oscurantista che precede la valanga autoritaria e neppure la prova provata che il Ku Kux Klan ha messo radici in Italia. Più probabilmente sono la conferma che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. O che troppe persone parlano solo per dare aria alla bocca. Fenomeni da non sottovalutare, né da banalizzare, sia ben chiaro. Ma è da decenni che, con ricorrente puntualità, sentiamo agitare nel nostro Paese il pericolo della inevitabile deriva autoritaria e vediamo dipingere ombre nere sul nostro futuro. Persino un socialista come Bettino Craxi, colpevole di non accettare la supremazia del Pci, fu additato come un novello, aspirante dittatore. È una storia che si ripete: ogni volta che in Italia la sinistra comunista o post comunista vede appannarsi il suo ruolo egemonico, il Paese, secondo certi interpreti, finisce sul precipizio del baratro anti-democratico. Lei ha ragione: serve pacatezza, serve studio, serve cultura. Per sconfiggere i pregiudizi vergognosi di cui sono vittime, per esempio, quelle signore che lei ha ascoltato in vaporetto. Ma anche per leggere la realtà senza farsi sopraffare dai preconcetti o dalle visioni manichee.

