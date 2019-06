CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, dopo le elezioni europee sono esplose tante notizie di crisi aziendali. Aziende che delocalizzano come Whirlepool, Knorr, Unilever per citarne solo alcune. Sono segnali di debolezza della nostra economia in un quadro d'incertezza mondiale ma più grave in Italia che già a partire dagli anni '70 ha perso progressivamente le aziende più grandi, mentre circa l'80% delle nostre imprese è piccola e media, più esposta ai venti di burrasca. Le associazioni dei produttori invano lamentano le difficoltà ambientali che rendono...