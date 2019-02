CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,divisi su temi fondamentali ma aggrappati alle poltrone ministeriali. Salvini giustamente sostiene il completamento della TAV, l'autonomia delle regioni settentrionali, Guaidò in Venezuela; il M5S paga una commissione non si sa se di tecnici incompetenti o in malafede che elaborano dati artefatti per bocciare un asse ferroviario assolutamente necessario per l' economia e l'ecologia europee, si oppone visceralmente all'autonomia regionale e impone una vergognosa neutralità nella questione venezuelana. Trovo bizzarro e...