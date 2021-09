Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,dispiace constatare che Salvini non è più l'efficiente ministro degli interni del governo giallo verde ma soltanto un capo di partito che, temendo la concorrenza della Meloni, tradisce la linea politica del governo del quale fa parte, non solo opponendosi all'obbligo di vaccinazione, ma anche proponendo tamponi gratis per chi non vuole immunizzarsi. I tamponi gratuiti vanno bene per coloro che non possono vaccinarsi per...