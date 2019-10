CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,della riduzione di parlamentari-rappresentanza, non so cosa pensare. Però mi fanno sorridere i versi di Patrizia Valduga Di tutto quello che succede al mondo/ pare che a loro non importi un fico./ Capetti del PD, vi stramaledico!. Ecco, se la poesia si applica pasolinianamente alla politica, già con due righe di visibilità, sa produrre endorfine e attivare i circuiti della riconoscenza più dei cibi irresistibili iper-palatabili, piacevolmente ma insalubremente pieni di zuccheri, sali e grassi, non esattamente un determinante...