CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,dal 4 marzo 2018 tra gli elettori del Pd è un corso un dibattito animato che è diventato uno scontro. Si tratta del rifiuto del Pd di poter governare assieme al partito dei 5 Stelle. La parte di elettori che non avrebbe voluto governare con i Pentastellati sostiene che i programmi di governo dei due partiti erano troppo diversi e non c'era margine per un compromesso. La parte che invece avrebbe voluto governare insieme sostiene che si doveva a tutti i costi trovare un accordo. Il rifiuto del Pd ha costretto i 5 Stelle a...