Caro direttore,

da subito il M5S si è dichiarato contrario ad un governo formato da un tecnico; forse Conte, al quale è stato dato l'incarico per ben due volte dal M5S di formare il governo, non era un tecnico? Un avvocato che transitava davanti a Montecitorio ed è stato fatto sedere sulla poltrona di 1° ministro. Ora Conte, dichiara la disponibilità a Draghi, purchè si formi un governo politico (sono usciti dalla porta e vogliono rientrare dalla finestra) perché un governo di tecnici, non può affrontare le decisioni che servono al paese. Forse si dimentica, che durante il suo mandato, non ha fatto altro che dar vita a task force di tecnici per prendere decisioni che lui non era in grado di assumere ed abbiamo visto con quali risultati. Ora tutti lodano la decisione del Presidente Mattarella, ed anch'io spero sia la decisione migliore, anche se non posso fare a meno di ricordare che l'Italia con tecnici a capo dell'esecutivo, non ha avuto troppa fortuna e quindi nutro la speranza che questa non sia una riedizione Monti 2. Draghi è il banchiere dei banchieri e, per quanto sia indiscutibilmente il numero 1 nel suo campo, bisogna considerare il fatto che questa partita la si gioca in un altro campo, e probabilmente è anche un altro gioco.

Gerardo B.

Venezia



Caro lettore,

la distinzione tra tecnico e politico è quantomai sottile. Il discrimine vero è uno solo: il politico è stato eletto e ha un mandato popolare, il tecnico viene scelto e nominato. Ma questi due termini vengono spesso usati in modo strumentale, in base ai propri interessi del momento. M5s e Giuseppe Conte oggi chiedono che Draghi faccia un governo politico. Per un movimento che si è fatto vanto di aver portato in Parlamento e, ahinoi anche al governo, dei cittadini, cioè dei non politici è una singolare richiesta. Ed è ancora più singolare se si pensa che a guidare gli ultimi due governi è stato un esimio professionista, Giuseppe Conte, espressione del M5s, che non ha mai partecipato ad un alcun confronto elettorale. Quindi un tecnico nel senso più classico del termine, che, tra l'altro, in più di un caso (dalla sanità al Recovery fund) ha cercato di espropriare la politica delle proprie funzioni e dei propri poteri istituzionali, nominando le famose task force, composte da altri tecnici. Anzi, questo è stato proprio uno dei motivi scatenanti della recente crisi di governo. Dimentichi di tutto questo, e con l'ennesima piroetta dialettica, i cinquestelle oggi reclamano un governo politico. Per i meno avvezzi alle liturgie e al linguaggio di Palazzo è bene chiarire che questa richiesta significa una cosa sola: un governo in cui M5s possa nominare suoi ministri. Come se Toninelli, Spadafora o Azzolina non ci fossero già bastati. Ma aldilà dell'ironia, questo dibattito su governo tecnico-governo politico rivela come una parte del mondo politico non abbia compreso che, con la fine del secondo governo Conte, si sia definitivamente chiusa una fase politica. Un'altra se ne sta aprendo. Migliore, speriamo.

