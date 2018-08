CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, da qualche giorno i tg aprono con la notizia di una ragazza di colore che rischia di perdere un occhio per un'azione brutale e vile da parte di personaggi miseri e senza morale. Deprecabile episodio. I politici hanno rilasciato dichiarazioni allarmate che secondo loro in Italia sta crescendo razzismo e xenofobia. Una considerazione va fatta, in tempi non lontani dei ragazzotti delinquenti hanno bruciato un mendicante che dormiva sotto i portici e lo hanno fatto per noia. Nessun politico si è espresso con tanta enfasi...