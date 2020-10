Caro Direttore,

da oltre 1000 giorni il Veneto attende dal Governo una risposta sull'autonomia. L'autonomia per la maggioranza del popolo veneto significa essere in tutto e per tutto staccati da Roma. La Lega deve il successo a questa utopia delle genti venete. Altro non si spiega. In Veneto non c'è una qualità della vita migliore che in altre, così come i servizi sono nella media e peggiorano mese dopo mese. L'inquinamento causato da una viabilità insostenibile e dalla cementificazione estrema del governo Zaia, senza contare il relativo consumo del suolo e la relativa mancanza di assorbimento dell'acqua che piove dal cielo. Credo che i veneti siano un popolo onesto, tranquillo e laborioso, ma anche tanto tanto creduloni e non sanno per niente valutare le parole, sempre belle, di chi li governa. Cari veneti, i giorni passano e vi auguro di vivere così tanto da poter vedere il Veneto autonomo come pensate voi, cioè tra mille anni.

Emmino Andreis

Conegliano (Treviso)



Caro lettore,

mi dispiace ma non posso essere d'accordo con lei. Non so se e quando al Veneto verrà concessa l'autonomia e se ciò accadrà vedremo di quali contenuti si alimenterà. Può darsi che abbia ragione lei: l'autonomia non verrà mai concessa. Ma non posso in alcun modo concordare con il giudizio sprezzante che lei riserva ai cittadini veneti. Bravi lavoratori, tranquilli cittadini ma politicamente miopi. Creduloni come gentilmente (si fa per dire...) li definisce lei. Parole ingiuste e ingenerose dovute, mi par di capire, alla frustrazione per aver dovuto registrare un risultato elettorale diverso da quello che lei auspicava. Naturalmente è legittimo avere opinioni diverse dalla maggioranza. Ma irridire gli altri solo perché fanno scelte politiche diverse dalle proprie è solo un atto di presunzione. I veneti non sono creduloni. Sono cittadini che scelgono e, legittimamente, aspirano a una forma di governo che assegni alla Regione più poteri e maggiore autonomia decisionale. Una richiesta che può essere o meno condivisa, ma che è anche una risposta all'accusa che per anni è stata rivolta ai veneti: giganti economici, nani politici. Ecco l'autonomia esprime questo: la domanda di maggiore protagonismo politico di un territorio che ha dimostrato di saper primeggiare in tanti settori e non accetta più di essere considerato la periferia dell'impero. Può darsi che questa domanda incontri ostacoli insormontabili. O può darsi che invece, forte del consenso che la sostiene, trovi risposte adeguate. Vedremo. Ma non c'è nulla di miope nel voler giocare questa partita. E i tanti veneti che lo pensano e lo credono meritano rispetto e considerazione. Non di essere irrisi. Da nessuno.

