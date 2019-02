CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,Da dove?,Come? e Per cosa?. Ecco tre possibili interrogativi riferiti al denaro. A seconda delle risposte, si posizionano le ideologie nel mondo. Il capitalismo ne ha di proprie, il liberismo altrettanto, il turbo capitalismo anche, così come lo statalismo, l'idea del welfare state, l'autarchia, ecc. A loro volta, questi orientamenti derivano da specifiche visioni del mondo ed antropologiche. Variano nel tempo, affidandosi a volte a corsi e ricorsi. Possono dar origine a mutazioni. Questo è il caso della Sinistra qui in...