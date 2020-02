Caro direttore,

da convinto europeista quale sono sempre stato, mi ha molto deluso il comportamento dell'Unione Europea riguardo all'emergenza provocata dall'epidemia di coronavirus. E' rimasta a guardare alla finestra consentendo che i Paesi, assumessero le iniziative che ritenevano più idonee anche chiudendo frontiere che non esistono più, anziché dettare una linea di condotta comune. Regole eguali nella Ue a Berlino come a Parigi e avrebbe evitato gli spiacevoli episodi che si stanno verificando fra singoli Paesi e che fra l'altro richiamano alla mente gli untori di manzoniana memoria.

Luciano Tempestini

Udine

Caro lettore,

non bisogna essere animati da un particolare anti-europeismo per dover, purtroppo, constatare che, nella vicenda dell'epidemia di coronavirus che ha investito l'Italia, l'Unione europea ha brillato per la sua (colpevole) assenza e per la sua inconsistenza politica. Anzi, con alcuni comportamenti, le stesse istituzioni europee (penso ad esempio all'obbligo di quarantena per i deputati del Nord Italia emanato dal Parlamento di Strasburgo), hanno alimentato gli allarmismi, le isterie e le più disparate tendenze a far da sè dei singoli Paesi, al fuori di ogni regola condivisa e di ogni logica scientifica. Credo che sia stata persa un'ottima occasione per far capire ai cittadini europei, ed anche al resto del mondo, l'importanza e il significato dell'Unione. Tuttavia, senza voler giustificare nulla e nessuno, men che meno le euro-burocrazie di Bruxelles, aggiungiamo anche una cosa: alcuni nostri connazionali hanno dato un significativo contributo a creare questo clima e a trasformare l'Italia o, meglio, una parte di essa, in un'area di appestati. Non intendo fare polemica politica su un tema delicato e complesso come questo. Ma se in modo del tutto estemporaneo e gratuito, un governatore della Sicilia invita tutti gli abitanti del Nord a posticipare le vacanze nell'isola o se il sindaco di una nota isola partenopea sfratta tutti i veneti e i lombardi, è legittimo chiedersi: perchè a Strasburgo o a Berlino non avrebbero dovuto essere tentati dall'agire nello stesso modo? Insomma: giustissimo criticare l'Europa. Ma noi italiani siamo sempre abilissimi nel farci male da soli.

