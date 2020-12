Caro direttore,

confesso che l'attuale situazione mi arreca molta tristezza. A parte il tempo inclemente ciò è dovuto ad una situazione di semi-lockdown dopo l'acerba esperienza dei mesi di marzo ed aprile, un quadro sanitario sempre allarmante, una situazione economica che non accenna a migliorare. Partiamo dai vaccini. Gli accertamenti scientifici sono ancora in corso, ma una cosa è certa, e cioè che si sono ottenuti risultati per i quali con i ritmi usuali sarebbero stati necessari 5 o 6 anni. Tutto questo è stato possibile grazie ad uno sforzo senza precedenti. Ma questo non potrà non avere effetti positivi anche quando l'attuale emergenza sarà finiti e il Covid19 sarà stato sradicato. Mi riferisco anche a campi diversi dalla epidemiologia. La storia della scienza è stata costruita con episodi di serendipità, di scoperte cioè non specificamente cercate. È poi noto che tutte le guerre sono occasione di importanti scoperte scientifiche e tecnologiche e quella contro il Covid19 è una guerra. Un'ultima considerazione: nell'ultimo Dopoguerra l'Italia conobbe quello che fu definito il miracolo economico. Lo realizzò grazie alla laboriosità degli italiani, ma anche perché essi furono guidati da uomini di straordinario spessore culturale e morale, forgiati nelle carceri e nei luoghi di confino fascisti. Chissà che nella nuova forma di detenzione, il lockdown, non maturino idee e programmi per un nuovo miracolo economico. E' il mio solo un sogno? Può darsi, ma non mi si neghi il diritto di sognare.

G.T.



Caro lettore,

anche io mi sforzo, guardando oltre l'orizzonte quotidiano, di essere ottimista, di non farmi troppo affliggere dalle angustie del presente. Non è facile, ma è necessario. Come lei giustamente scrive tutte le crisi sono anche un'opportunità di cambiamento. Impongono scelte che altrimenti non sarebbero mai state fatte o sarebbero arrivate in grandissimo ritardo. Questa pandemia, per esempio, ci ha fatto capire, nel bene come nel male, molte cose sul nostro sistema sanitario. Ha fatto crollare certezze e presunte eccellenze e fatto emergere l'importanza di una sanità diffusa sul territorio e fortemente ancorata al pubblico. Il Covid per la nostra società è stato uno choc formidabile, ma anche una grande lezione per il futuro. Tuttavia, anche se non voglio impedirle di sognare, devo confessarle che credo non sarà facile ripetere un Dopoguerra come quello che seguì il secondo conflitto mondiale. Quel miracolo italiano si fondava sulla necessità di ripartire da zero. C'era bisogno di tutto. E c'era una classe dirigente all'altezza della sfida: togliere dalla povertà una nazione distrutta dalla guerra. Oggi è molto diverso. Quella che ci attende è una rinascita più complessa: non dobbiamo semplicemente ri-costruire, ma costruire diversamente. Non dobbiamo creare benessere, dobbiamo garantirlo in condizioni profondamente mutate. E purtroppo di uomini straordinari come quelli di cui lei parla in conclusione della sua lettera non se ne vedono molti in circolazione.

