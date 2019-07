CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,con molta soddisfazione abbiamo appreso venerdì 28 Giugno che l'imprenditore immobiliare Kluge ha l'intenzione di rinunciare al progetto di costruire la torre al posto dell'edificio ex poste a Mestre. Certamente la causa ufficiale è il mancato rispetto della Amministrazione Comunale alla definitiva concessione edilizia, ma non sarebbe da scartare l'ipotesi che non sia più tanto conveniente costruire ancora nuovi alberghi a Mestre; anzi potrebbero risultare fallimentari gli investimenti già eseguiti. In questi ultimissimi...