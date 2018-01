CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,come oramai accade da troppo tempo anche in occasione dello scorso Natale i mass media hanno riportato notizie riguardanti le attività svolte nelle scuole con iniziative che dimenticano non le convinzioni religiose ma semplicemente le tradizioni del nostro Paese.Nel nome del rispetto della sensibilità dei bambini appartenenti a religioni e culture diverse dalla nostra si cancella la millenaria tradizione cristiana alla quale da sempre il nostro popolo è legato magari anche senza trasformarla in dogma religioso.Ultimo in...