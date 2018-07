CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,ci sono parole che pesano più delle pietre. Mi riferisco ai virgolettati riportati dai media, secondo cui per il Vice Premier Luigi Di Maio i cittadini italiani che percepiscono un netto pensionistico di almeno 4mila mensili euro sarebbero dei parassiti sociali. La colpa di questi parassiti è semplicemente quella di aver pagato regolarmente fino all'ultima lira, e con trattenuta mensile alla fonte, contributi sociali e imposte secondo le norme tempo al tempo vigenti. L'accusa, in ogni caso inaccettabile in bocca ad un...